Transferido coveiro suspeito de aplicar golpes em idosos em Paraíba do Sul

Matéria publicada em 7 de outubro de 2020, 15:47 horas

Paraíba do Sul – Um homem, de 34 anos, suspeito de estelionato, foi transferido nesta quarta-feira (7), da cela provisória da 107ª DP (Paraíba do Sul) para o sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro. Policiais civis de Paraíba do Sul prenderam o suspeito, na terça-feira (6), e o apontaram como um dos maiores golpistas da cidade. O autor tem passagens pela polícia por estelionato e excesso de exação.

Segundo as investigações, ficou demonstrado que os primeiros golpes começaram a ser praticados na época em que o suspeito era coveiro no cemitério municipal. Ele cobrava taxas falsas e vendia túmulos que não existiam. Após ser exonerado, passou a aplicar golpes em idosos, dizendo que ajudaria a conseguirem empréstimos. Mais recentemente o suspeito passou a aplicar golpes relacionados ao auxílio emergencial.