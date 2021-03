Transferido homem preso em Volta Redonda suspeito de roubo

Matéria publicada em 12 de março de 2021, 15:19 horas

Volta Redonda e Valença – Policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda)  transferiram nesta sexta-feira (12), um homem de 49 anos , suspeito de roubo de veículo. Contra ele, havia um mandado de prisão pendente, expedido pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mangaratiba.

De acordo com os agentes, o autor foi localizado e detido no momento em que estava chegando ao posto do Detran, localizado no bairro São Luis, em Volta Redonda, para realizar a transferência de propriedade de um veículo para o nome dele. A equipe policial havia recebido informações de inteligência de que o autor – foragido da Justiça desde 2007 – estava se dirigindo àquele posto.

O suspeito  foi condenado a pena de seis anos de reclusão no regime fechado, por ter participado do roubo de um veículo no ano de 1995 em Muriqui, no município de Mangaratiba. Ele foi encaminhado ao sistema prisional e ficará à disposição da Justiça.

Outro transferido

Policiais civis da 91ª DP (Valença) também transferiram nesta sexta, um homem preso há dois dias, suspeito de tentativa de homicídio e tráfico de drogas.  Ele foi localizado pelos agentes, no Conjunto Habitacional Santa Rosa II.

De acordo com os agentes, em 2020, o autor, acompanhado de um comparsa, atentou contra a vida de policiais militares que tentaram capturá-los por estarem comercializando drogas naquela região. As investigações apontaram que a dupla efetuou vários disparos de arma de fogo contra a equipe policial.

Ainda segundo os agentes, os dois foram identificados após analise de fotos em que eles aparecem armados e portando drogas. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão expedido pelo Juízo da Comarca do Município, com base em investigação da Unidade.

O comparsa continua sendo procurado.