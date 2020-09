Transferido homem que estuprou e engravidou menor de 13 anos

Matéria publicada em 29 de setembro de 2020, 15:30 horas

Rio das Flores – Um homem, de 21 anos, foi transferido na segunda-feira, dia 28, para o sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro. Ele foi preso no sábado (26), quando estava dormindo em Rio das Flores. Ele é suspeito de estuprar e engravidar uma adolescente de 13 anos, após oferecer bebida alcoólica à vítima.

O delegado Rodolfo Atala indiciou o homem por estupro de vulnerável e por ter oferecido bebida alcoólica a menor. O caso ganhou repercussão nacional.