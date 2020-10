Transferido homem suspeito de atuar como falso médico

Matéria publicada em 12 de outubro de 2020, 08:42 horas

Valença – O delegado Carlos César, titular da 91ª DP (Valença), disse nesta segunda-feira, dia 12, que foi transferido no dia anterior, para a Cadeia Pública de Volta Redonda, o homem suspeito de atuar como falso médico. Ele chegou a trabalhar dois meses, como médico, no Hospital Escola de Valença, realizando plantões vagos na unidade médica.

O suspeito não pertencia ao quadro de médicos do hospital. O delegado informou que homem usava a identidade um médico do estado de Goiás, e chegou a se apresentar como tenente do Exército.

O policial informou que o suspeito tinha carteira de identidade expedida pelo Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro. E ainda, documento e fardamento militar.

Segundo o delegado, o homem ainda teria atuado em outros hospitais do Sul Fluminense. Carlos César disse que o suspeito foi indiciado por uso de documento falso, falsidade ideológica, lesão corporal gravíssima e exercício ilegal da profissão.

– Ele (suspeito) ficará preso na Cadeia Pública de Volta Redonda, a disposição da Justiça de Valença – explicou o delegado. .