Transferido jovem suspeito de tentativa de homicídio em Barra Mansa

Matéria publicada em 18 de dezembro de 2020, 18:00 horas

Barra Mansa – Um jovem, de 24 anos, foi transferido nesta sexta-feira, dia 18, da cela provisória da 90ª DP (Barra Mansa) para o sistema presidiário do Estado do Rio de Janeiro. Ele se entregou no dia anterior à Polícia Civil. Ele é suspeito de envolvimento na tentativa de homicídio praticada contra um jovem de 20 anos.

O crime foi no dia 30 de outubro deste ano, na Rua Antônio Graciano Rocha, na Vila Maria, em Barra Mansa. A vítima foi baleada de raspão no rosto e levada para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda, onde foi medicada e liberada.

Três outros jovens suspeitos de envolvimento no mesmo crime, já estavam presos. A Polícia Civil não divulgou a motivação da tentativa de homicídio.