Transferido suspeito de matar motorista de aplicativo

Paulo de Frontin – Policiais civis da 98ª DP (Engenheiro Paulo de Frontin), coordenados pelo delegado Luiz Fernando Nader, transferiram nesta segunda-feira, dia 23, para o sistema penitenciário, um homem de 38 anos, suspeito de matar um motorista de aplicativo. O crime aconteceu no dia 8 deste mês, na divisa de Paulo de Frontin e Paracambi.

O suspeito foi preso no sábado, dia 21, por meio de um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça. Ele usava uma tornozeleira eletrônica, pelo fato de estar em liberdade provisória por outro crime.

Segundo as investigações, o motorista de aplicativo pegou o suspeito como passageiro. Um homem estava no carro junto com a vítima.

No meio da viagem, o suspeito exigiu que o condutor desviasse o itinerário e o levasse a um distrito de Engenheiro Paulo de Frontin, momento em que começou uma discussão.

O criminoso, então, matou a facadas o motorista, na subida da Serra de Paracambi, e fugiu após o crime. Outro passageiro que estava no veículo presenciou o caso e socorreu a vítima, que chegou morta ao hospital.

Os policiais conseguiram imagens de câmeras instaladas na rua onde o acusado embarcou no carro da vítima, e conseguiram identificar o suspeito. Ele confessou o crime e foi reconhecido pela testemunha.

