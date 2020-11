Trânsito da Dutra fica lento após colisão entre carretas em Barra Mansa

Matéria publicada em 21 de novembro de 2020, 16:03 horas

Barra Mansa – Uma colisão traseira entre duas carretas foi registrada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), na tarde deste sábado (21), na Rodovia Presidente Dutra. O acidente ocorreu por volta das 15h, na altura do km 262, em Barra Mansa. De acordo com a PRF, ninguém ficou ferido, foi um acidente sem gravidade.

Houve interdição parcial da Via Dutra no acostamento e faixa da direita, deixando o trânsito fluindo pela faixa da esquerda. Não houve congestionamento, mas sim lentidão no trânsito, segundo a PRF.