Trecho regional da BR-393 teve 234 multas na ‘Operação Natal’

Matéria publicada em 26 de dezembro de 2019, 15:19 horas

Sul Fluminense – Agentes da 5ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal divulgaram, na tarde desta quinta-feira (26), o balanço da ‘Operação Natal’, realizada no período do dia 20 de dezembro (sexta-feira) ao dia 25 de dezembro (quarta-feira). A delegacia cobre a BR-393, no trecho que vai do Km 175 (Trevo Cantagalo), em Três Rios, até o km 295, no Trevo de Entroncamento com a Via Dutra em Barra Mansa.

De acordo com a PRF, a operação teve o seguinte saldo:

– 234 multas aplicadas;

– 06 multas de alcoolemia;

– nenhuma pessoa presa por alcoolemia; todos autuados por recusa.

– 08 CNHs recolhidas;

– 36 CRLVs recolhidos;

– 16 veículos recolhidos;

– 08 acidentes c/ 04 feridos e nenhum morto.

– Um homem morto no dia 21 por suicídio sem envolvimento com acidente de trânsito