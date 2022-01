Três dos cinco baleados após show continuam internados em hospital em Angra dos Reis

Matéria publicada em 11 de janeiro de 2022, 11:15 horas

Angra dos Reis – Três das cinco pessoas baleadas na madrugada de sexta-feira, dia 7, após o show da dupla Maiara e Maraisa, na Praia do Anil, em Angra dos Reis, continuam internadas hospitais municipais e particulares da cidade. As outras já receberam altas.

As vítimas têm entre 23 e 18 anos. Quatro delas foram submetidas à cirurgia, mas nenhuma delas corre risco de morrer.

A Polícia Civil espera a recuperação de todas as vítimas para registrar seus depoimentos. No entanto, o delegado João Bicudo tem a informação, que foi repassada por testemunhas que presenciaram a cena, de que os tiros partiram de um homem após uma desavença com integrantes de uma facção criminosa rival.

O fato teria iniciado uma troca de tiros entre eles. O policial, no entanto, tenta descobrir se alguma das vitimas era alvo dos atiradores ou foram baleadas acidentalmente.

— As informações são de que esses dois grupos se encontraram, não sabemos se foi algo programado ou que ocorreu ocasionalmente, e um homem começou a atirar. Ainda precisamos ouvir as vítimas e outras testemunhas. A investigação está apenas no início — afirmou o delegado João Bicudo a um jornal carioca.

O show da dupla sertaneja foi em comemoração ao aniversário de Angra dos Reis.