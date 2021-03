Matéria publicada em 18 de março de 2021, 15:27 horas

Angra dos Reis – Ação conjunta da Polícia Federal e Ibama, realizada nesta quinta-feira (18), em Angra dos Reis, resultou na prisão de três pescadores, que estavam praticando o arrasto de camarão, durante o período do defeso. O barco também foi apreendido e os camarões pescados devolvidos ao mar.

Segundo instrução normativa do Ibama, a pesca do camarão é proibida durante o período de 1º de março a 31 de maio deste ano, com o intuito de preservar a reprodução da espécie e garantir a continuidade da viabilidade comercial da pesca durante o restante do ano.

Os pescadores foram encaminhados à delegacia da Polícia Federal de Angra dos Reis. Segundo os agentes, um dos presos tinha mandado de prisão preventiva pelo crime de tentativa de homicídio.