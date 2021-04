Três internos do Degase de Volta Redonda continuam foragidos

Matéria publicada em 17 de abril de 2021, 08:20 horas

Volta Redonda – Policiais militares continuam procurando neste sábado, dia 17, três internados que fugiram da sede do Degase de Volta redonda, no bairro Roma. Cinco outros internos que também fugiram já foram capturados, nestaa sexta-feira (16).

Eles estavam num carro, modelo Corsa, às margens da BR-393, no bairro Santa Inês, em Volta Redonda. Um deles estava do lado de fora do veículo, que estava com o capô aberto. Três dos internos estavam com escoriações pelo corpo e demonstravam nervosismo. Com os jovens foram apreendidos R$ 100, um cigarro de maconha, uma pedaço também de maconha e algumas peças de roupas com etiquetas.degaseOs internos e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Volta Redonda.