Três irmãos são flagrados com drogas em Barra do Piraí

Matéria publicada em 26 de outubro de 2020, 17:31 horas

Barra do Piraí – Policiais militares apreenderam nesta segunda-feira, dia 26, três adolescentes – todos eles irmãos -, em Barra do Piraí. A jovem de 16 anos foi a primeira a ser abordada próxima ao apartamento, onde mora a família, na Rua Alexandre Macedo de Carvalho, no bairro Caixa D´Água.

Com ela, os agentes apreenderam três cápsulas de cocaína. A adolescente levou os PMs até o imóvel onde morava. No local foram encontradas mais 240 cápsulas de cocaína.

Dois irmãos da jovem, de 17 e 15 anos, também foram apreendidos. Eles, acompanhados por um responsável, foram levados para a 88ª DP (Barra do Piraí).