Três mulheres são detidas por agressão em Itatiaia

Itatiaia – Três mulheres foram detidas por agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar por suspeita de agredirem outras duas mulheres no último domingo (15). Caso aconteceu no bairro Nova Conquista, em Itatiaia.

Segundo os policiais, a equipe foi informada durante patrulha que três mulheres haviam sido retiradas de um veículo no Nova Conquista e levadas para o interior do bairro em um Peugeot preto. Os agentes localizaram o veículo parado ao lado de uma área de mata e foram averiguar uma movimentação no local. Um das vítimas foi encontrada ao lado de um jovem de 22 anos e as outras duas foram levadas para a 99ª DP por uma moradora. Uma delas estava com escoriações nas pernas, costas e rosto, precisando ser levada ao hospital.

A PM localizou as três supostas agressoras, que foram enquadradas em lesão corporal e ameaça. Uma das mulheres retiradas do veículo foi ouvida como testemunha do caso, junto das duas vítimas de agressão.