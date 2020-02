Três pessoas ficam feridas em acidente na Rio-Santos

Matéria publicada em 11 de fevereiro de 2020, 10:32 horas



Paraty– Um acidente registrado na manhã desta terça-feira (10), envolvendo dois carros, deixou três pessoas feridas. A batida foi na BR-101 (Rodovia Rio-Santos), na divisa entre Angra dos Reis e Paraty.

Bombeiros informaram ao DIÁRIO DO VALE de duas vítimas estão em estado grave. Ainda de acordo com os bombeiros, os feridos foram socorridos no Hospital da Praia Brava. Todos estavam no mesmo carro.

Um dos veículos envolvidos no acidente pertence à Prefeitura de Paraty. Os agentes informaram ainda que chovia no momento da colisão e que os veículos foram totalmente destruídos.