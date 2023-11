Três pessoas são assassinadas em Rio Claro - Diário do Vale

Rio Claro – A cidade de Rio Claro foi abalada nesta segunda-feira (13) com o registro de mais um homicídio no município: José Carlos dos Santos, de 63 anos, encontrado morto na Rua Mariana Feijó, no distrito de Passa Três.

De acordo com o apurado pelo DIÁRIO DO VALE, o idoso era querido pela comunidade, dava aulas de música na igreja local e não tinha nenhum desafeto. Até o momento, a hipótese trabalhada pelos policiais que investigam o caso é que José Carlos tenha sido morto por engano.

No domingo (12), os corpos de dois jovens – de 18 e 15 anos – foram encontrados na varanda de uma casa abandonada na Estrada do Santana, no distrito de Lídice. Eles estariam mortos há pelo menos dois dias, pois já apresentavam sinais de decomposição cadavérica quando foram descobertos.

As vítimas estavam ao lado de uma motocicleta que teria sido furtada na sexta-feira (10). Dentro do bolso de uma delas, a Polícia encontrou um aparelho celular.

Todos os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda. Ambos os crimes foram registrados na 168ª Delegacia de Polícia, que passa a investigar os homicídios.