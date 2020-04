Três suspeitos de tráfico são presos após troca de tiros com a PM em Volta Redonda

Matéria publicada em 30 de abril de 2020, 07:47 horas

Volta Redonda – Três suspeitos de tráfico foram presos pela Polícia Militar na noite de quarta-feira, dia 29, após uma troca de tiros com a PM na Avenida Santa Rosa, no bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda. Além das prisões, uma pistola calibre 9mm com a numeração raspada, 12 munições intactas do mesmo calibre, 77 pinos de cocaína, 9 trouxinhas de maconha, além de R$55,00 em espécie, foram apreendidos.

O confronto aconteceu após cerco da PM, que se dirigiu atá a localidade para averiguar tráfico de drogas, por homens armados. Ao se aproximarem dos suspeitos, os agentes foram recebidos a tiros. Houve revide, mas ninguém foi ferido.

Após a troca de tiros, os suspeitos foram detidos. Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados para a 93ª DP (Volta Redonda).