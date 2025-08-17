Três suspeitos são presos com arma e drogas em Itatiaia

Itatiaia – Uma ação conjunta das equipes do 37º Batalhão de Polícia Militar resultou na prisão de três suspeitos por envolvimento com o tráfico de drogas, na manhã deste domingo (17), no bairro Jambeiro 2, em Itatiaia. A operação foi desencadeada após denúncia repassada diretamente a policiais sobre movimentações criminosas na região.

De acordo com a PM, os agentes do PATAMO I, PATAMO II e apoio da 2ª Companhia se deslocaram até o local indicado e flagraram os três jovens, de 19, 21 e 22 anos, em atitude suspeita. Segundo o levantamento, dois dos suspeitos já possuíam anotações criminais por tráfico de drogas. Com o grupo, os policiais encontraram entorpecentes e uma arma de fogo.

Os três foram encaminhados à 99ª Delegacia de Polícia para registro da ocorrência.