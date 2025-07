Treze aves silvestres são resgatadas de cativeiro em Mendes

Mendes – Treze pássaros da fauna silvestre brasileira foram resgatados de cativeiro nesta terça-feira (29), em Mendes. Policiais Militares encontraram os animais em cativeiro, após terem ido averiguar denúncia recebida pelo programa Linha Verde, do Disque Denúncia.

As aves foram encontradas em uma casa na Estrada Paraíso, no bairro Jabuticabeira. O responsável pelo imóvel autorizou a entrada da equipe, que localizou oito coleiros, três trinca-ferros, um tico-tico e um canário-da-terra, todos sem a identificação obrigatória que autoriza a criação legal.

A esposa do dono das aves, que estava no local durante a vistoria, informou que não tinha nenhuma documentação que permitisse manter os pássaros em casa.

Com isso, os animais foram recolhidos e levados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), em Seropédica, onde passarão por cuidados e serão preparados para voltar à natureza.

Para denunciar crimes ambientais, a população pode entrar em contato a qualquer hora, todos os dias da semana, pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300 253 1177 — ambos com atendimento via WhatsApp de forma anônima. Também é possível fazer denúncias pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”, pelo site www.disquedenuncia.org.br ou pela página do Linha Verde no Facebook: facebook.com/linhaverdedd.