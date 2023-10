Trinta presos, 14 fuzis e 100 quilos de pasta base de cocaína são apreendidos em 6 dias de Operação

Rio – No sexto dia da Operação Maré, integrantes das forças de segurança do Estado do Rio de Janeiro atuaram nesta quarta-feira (18/10) nas comunidades Nova Holanda, Parque União e Sem Terra, no Complexo da Maré. Além da atuação da Polícia Militar, agentes da Divisão de Recapturas da Seap (Recap), em ação conjunta com a 34ª DP e a 2ª Promotoria de Investigação Penal, descobriram um depósito no Parque União, onde funcionava um laboratório para a produção de lança-perfume. No local, foram apreendidos 300 litros de éter, substância usada na produção do entorpecente.



No laboratório também foram apreendidos centenas de frascos plásticos usados para embalar drogas, tonéis, produtos químicos usados no refino de entorpecentes, entre outros itens. De acordo com os policiais que participaram da ação, etiquetas com siglas de outros estados encontradas no local, no entanto, apontam que as drogas ali produzidas poderiam ser enviadas para fora do território fluminense.



Operação

Desde o último dia 9, o trabalho integrado das forças estaduais de segurança na Operação Maré, teve como resultado a prisão de 30 criminosos, apreensão de mais de meia tonelada de maconha e drogas sintéticas, assim como de 100 quilos de pasta base de cocaína. Em seis dias de operações, 14 fuzis estão entre as armas apreendidas, além de 104 veículos recuperados. No período, mais de 70 toneladas de barricadas foram retiradas das ruas.

Os moradores da Maré também ganharam de volta o acesso à piscina do Complexo Esportivo da comunidade. A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), intensificou a vistoria em todo o sistema prisional fluminense. O governador Cláudio Castro alinhou a transferência de líderes de facções criminosas para presídios federais junto ao procurador-geral de Justiça, Luciano Mattos. Além disso, trabalha em congruência com a Força Nacional e Polícia Rodoviária Federal.

BALANÇO DO 6º DIA DA OPERAÇÃO MARÉ – 18/10/2023

Nas primeiras horas desta quarta-feira (18) as forças estaduais de segurança do Estado do Rio de Janeiro iniciaram uma ação nas comunidades Nova Holanda, Parque União e Sem Terra, no Complexo da Maré.

A ação faz parte da 6ª etapa da Operação Maré, com agentes de operações especiais do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), Batalhão de Operações Especiais (Bope) e do Batalhão de Ações com Cães (Bac).

PRESOS – 3

– 02 no Parque União. – 01 na Nova Holanda. ARMAS

– 01 pistola 9mm.

– 01 carregador de pistola

– 05 munições 9mm

– 03 granadas VEÍCULOS APREENDIDOS

– 02 motos

– 49 placas de identificação de veículos BARRICADAS

– 2.5 toneladas retiradas.



DROGAS

– 138 caixas do medicamento Toragesic. EQUIPAMENTOS

– 31 monitores Dell 21.5 (Prejuízo estimado em R$ 35 mil)

– 06 máquinas de azar apreendidas