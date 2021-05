Trio capota com carro furtado e foge após trocar tiros com PM em Barra Mansa

Matéria publicada em 17 de maio de 2021, 18:13 horas

Barra Mansa – Três homens, não identificados, conseguiram fugir a pé no sábado, dia 15, após trocarem tiros com policiais militares, em Barra Mansa. Os desconhecidos abandonaram um Ford Fiesta branco, que era furtado, e fugiram a pé após capotarem com o veículo no cruzamento que dá acesso aos bairros Boa Sorte e Loteamento Nova Esperança.

Os agentes disseram que passaram a perseguir os suspeitos, que estavam no Fiesta, na Rua Getúlio Borges Rodrigues, no bairro São Luiz, também em Barra Mansa. O motorista, desconhecido, ao observar a viatura da PM, virou o carro bruscamente e fugiu em alta velocidade, chegando a trafegar para Via Dutra, antes de capotar no cruzamento.

Os três saíram do veículo, atirando. Os PMs revidaram os disparos, não sendo atingidos. Os suspeitos conseguiram escapar do cerco policial. Os PMs não souberam explicar se os suspeitos ficaram feridos.

Arma apreendida

Em outra ação, PMs também foram recebidos a tiros por um grupo de homens, que conseguiu fugir, na Rua José Nicolau Sobrinho, para uma área de mata, no bairro Açude II, em Volta Redonda. Os agentes chegaram a revidar os disparos, mas não foram atingidos pelos tiros, assim como os desconhecidos.

Após o cessar fogo, os agentes fizeram uma varredura no local, onde encontraram um revólver calibre 38, com seis munições intactas, caído no chão. A arma foi levada para a Delegacia de Volta Redonda.