Trio é preso após furtar loja em Resende

Resende – Três pessoas foram presas após serem flagradas com produtos furtados de uma loja varejista, localizada às margens da Rodovia Presidente Dutra, em Resende. O caso aconteceu na noite de quinta-feira, dia 28, na Avenida Dr. Tácito Viana Rodrigues, no Paraíso.

Um dos acusados, de 25 anos, foi flagrado pelo segurança da loja, que acionou a Polícia Militar. Os agentes foram informados que outros dois comparsas do rapaz, um homem de 34 e uma mulher de 39 anos, estavam em um carro no estacionamento do estabelecimento.

Em revista no interior do veículo, foram encontrados vários itens no porta-malas, no banco traseiro e no banco do carona. Entre os produtos estavam vestuários, bonecas e alimentos.

Questionados sobre os itens, os acusados informaram que eram doações. Ao ser solicitada a Nota Fiscal dos produtos, eles alegaram que não teriam.

O primeiro detido confirmou que ambos que estavam no veículo são conhecidos dele e que estavam juntos. Equipe levou os acusados e os produtos para a 89ª Delegacia de Polícia (DP).