Trio é preso após tentar contrair empréstimo bancário com documentos falsos

Matéria publicada em 6 de setembro de 2022, 12:01 horas

Piraí – Policiais civis da 94ª DP (Piraí), coordenados pelo delegado titular Marcelo Haddad, prenderam, nesta terça-feira, dia 6, dois homens e uma mulher suspeitos de tentativa de estelionato e associação criminosa. A intenção do trio era contrair empréstimo no Banco do Brasil, em Piraí, usando documentos falsos.

Após receberem a denúncia, os agentes foram à agência bancária, onde abordaram a mulher. Em seguida, eles detiveram os dois homens que estavam na frente do banco.

Os três foram levados para a 94ª DP. Com eles foram encontrados diversos históricos do INSS pertencentes a outras pessoas, além de duas identidades falsas.

O delegado indiciou os suspeitos por tentativa de estelionato e associação criminosa.