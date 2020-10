Trio é preso com cocaína e maconha em Resende

Matéria publicada em 21 de outubro de 2020, 16:26 horas

Resende – Policiais do 37 Batalhão da PM prenderam nesta quarta-feira, dia 21, três pessoas suspeitas de tráfico de drogas, em Resende. A ação policial foi no condomínio Gardênias, no bairro Fazenda da Barra III.

Os agentes apreenderam maconha e cocaína, que estão sendo contabilizada por eles.

Os suspeitos e o material entorpecente foram levados para a 89 DP (Resende).