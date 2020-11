Trio é preso com drogas em Barra Mansa

Matéria publicada em 27 de novembro de 2020, 15:46 horas

Barra Mansa – Uma denúncia de tráfico de drogas feita ao Disque Denúncia do 28º Batalhão da PM (08000 260 667) nesta quinta-feira (26), resultou na prisão de três jovens, em Barra Mansa. Eles estavam em uma casa na Rua João Alvarenga, no bairro Cajueiro, onde foram apreendidos 38 pinos de cocaína, um celular e R$ 1,5 mil. O dinheiro estava embaixo da cama em um dos quartos do imóvel.

Um dos suspeitos chegou a fugir, por meio, de uma escada nos fundos da residência. Ele, no entanto, foi perseguido e detido. O trio foi levado para a 90ª DP (Barra Mansa). Eles foram indiciados por tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes e permaneceram presos.