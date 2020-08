Trio é preso por suspeita de tráfico de drogas em Três Rios

Matéria publicada em 1 de agosto de 2020, 08:39 horas

Três Rios – Três homens, que não tiveram suas idades divulgadas, foram presos por policiais do 38º Batalhão na tarde de sexta-feira 31, em Três Rios, por suspeita de tráfico de drogas. De acordo com a PM, farto material entorpecente, além de diversos materiais do tráfico, foram encontrados com o trio. O flagrante aconteceu na Rua José, no bairro Triângulo.

Ao todo, foram apreendidos: 65 pedras de crack, 15 pinos de cocaína, 31 buchas de maconha, 05 munições calibre 32, dois rádios comunicadores, uma base de carregador, dois simulacros de pistola, 01 celular, uma balança de precisão, uma câmera digital, além da quantia de R$68,00 em espécie.

Segundo a PM, o flagrante foi possível após o trio, em atitude suspeita, tentar fugir ao notar a presença dos militares. Durante abordagem, todo o material foi encontrado. A ocorrência foi registrada na 108º DP (Três Rios). Os suspeitos permanecem à disposição da Justiça pelos crimes de associação e tráfico de drogas.

Reunião

De acordo com policiais do 38º BPM, uma reunião de alinhamento das ações conjuntas entre a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal foi realizada na manhã de sexta-feira (31), na sede do Batalhão, em Três Rios.

Segundo a assessoria da unidade, o comandante do Batalhão, Tenente Coronel Benevenuto, recebeu em seu gabinete, o chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização, PRF Ferreira, da 6ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (RJ).

Durante a reunião, Benevenuto se colocou à disposição para uma boa integração entre as Instituições. “O objetivo é melhor atendermos a população, oferecendo um serviço de qualidade a todos, com ações integradas na prevenção e repressão a crimes que possam ocorrer nas rodovias da nossa região de atuação”, destacou o comandante.