Trio é preso por suspeita de tráfico em Levy Gasparian

Matéria publicada em 20 de agosto de 2020, 09:50 horas

Levy Gasparian – Três jovens, de 18, 19 e 20 anos foram presos na noite de quarta-feira (19) por policiais militares do 38º Batalhão, em Levy Gasparian, por suspeita de tráfico de drogas. De acordo com a PM, além das prisões, drogas e dinheiro foram apreendidos com os suspeitos durante abordagem na Rua Jandira Borges de Lima, no bairro Fonseca Almeida. A PM afirma que foi ao local após denúncia. Ao chegarem, os agentes teriam encontrado dois suspeitos vendendo entorpecentes, junto ao terceiro; este, suposto chefe do tráfico local.

De acordo com a PM, a dupla foi abordada e durante revista, 7 pinos de cocaína e R$ 32,00 em espécie foram encontrados. Com o terceiro suspeito, uma carga de 125 pinos de cocaína, além de 5 buchas de maconha e R$ 1.023,00 em espécie, foram apreendidos. Após o flagrante, o trio foi encaminhado para a 108º DP (Três Rios), onde foram autuados no artigo 33 da Lei 11343 /06 (Tráfico de Drogas), permanecendo presos, à disposição da Justiça.