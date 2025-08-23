domingo, 24 agosto 2025
Trio é preso por tráfico de drogas e posse ilegal de armas em Resende

Polícia Militar apreendeu armas, drogas e celulares durante abordagem

by Agatha Amorim

Foto: Arquivo

Resende – Agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar prenderam, na noite desta sexta-feira (22), três homens suspeitos de tráfico de drogas e posse ilegal de armas no bairro Cabral, em Resende. A ação ocorreu na Rua Pedro Nunes de Souza, quando a equipe abordou um veículo de aplicativo.

Durante a revista, foram apreendidas duas pistolas calibre 9mm com numeração raspada, quatro carregadores, 65 munições, três rádios de comunicação, cinco celulares, 46 trouxinhas de maconha (60,3 g) e um pino de cocaína (1,2 g). Os policiais detiveram três suspeitos, enquanto um quarto conseguiu fugir. Após verificação no portal, foi descoberto um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas contra um dos homens.

O trio foi encaminhado para a 89ª DP, onde foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e permanece preso à disposição da Justiça.

