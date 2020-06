Trio escapa de perseguição da PRF e abandona cerca de 60 quilos de maconha

Matéria publicada em 1 de junho de 2020, 17:34 horas

Piraí – Três ocupantes que estavam em um carro, modelo Fiat Argo, conseguiram escapar na manhã desta segunda-feira (1º), após serem perseguidos por policiais rodoviários federais, na descida da Serra das Araras, em Piraí.

A perseguição teve início após os suspeitos furarem a barreira montada pelos agentes, no posto da PRF (Caiçara), às margens da Via Dutra, Km 227.

Os suspeitos conseguiram fugir por uma área de mata. Os policiais encontraram o veículo, com as portas abertas, e grande quantidade de tabletes de maconha.

Os agentes acreditam que apreenderam cerca de 60 quilos de maconha, se for somadas as drogas encontradas no carro aos outros tabletes que foram jogados pela janela do carro, durante a perseguição.

Além disso, os policiais descobriram que o carro apreendido era clonado.

A ocorrência foi feita na 94ª DP (Piraí).