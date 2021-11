Trio suspeito de furtar celular de jovem é detido pela PM em Volta Redonda

Matéria publicada em 5 de novembro de 2021, 11:45 horas

Aparelho foi recuperado; caso foi registrado na 93ª DP

Volta Redonda – Um jovem de 19 anos, outros dois de 24 anos, foram presos pela Polícia Militar nesta quinta-feira, dia 04, em Volta Redonda, suspeitos de roubo. Segundo agentes do 28º Batalhão, um aparelho celular foi recuperado e um Fiat Uno, azul, apreendido, durante a ação, registrada na delegacia da cidade.

Ainda segundo a PM, os agentes faziam patrulhamento pelo Aterrado, quando receberam informações do Centro de Inteligência e Segurança Pública, sobre suspeitos armados no bairro Retiro, dentro de um Fiat Uno, azul, roubando no endereço. Ao chegarem no local, os policiais encontraram o carro suspeito na Avenida Beira Rio, e, após seguir o condutor, conseguiram abordá-lo em frente ao 28º BPM.

A PM afirma que foi possível visualizar um dos suspeitos jogando algo pela janela e, após abordagem e realizarem buscas no local, um aparelho celular – encontrado no chão – e outro no interior do veículo, foram apreendidos.

Após contato com a vítima, um rapaz de 19 anos, um dos suspeitos, de 24, foi reconhecido como autor do roubo de seu celular e tentativa de levar sua moto, informou a Polícia Militar, que destacou que os outros dois suspeitos, de 19 e 24, permaneceram no carro ”para dar fuga” aos suspeito reconhecido.

Após o flagrante, todos envolvidos foram encaminhados para 93ª DP, onde os suspeitos foram detidos e presos no Artigo 157, parágrafo 2º, Inciso 2º do CP e o veículo usado foi apreendido.