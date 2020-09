Trio suspeito de tráfico é preso em Barra Mansa

Matéria publicada em 2 de setembro de 2020, 08:53 horas

Doze pinos de cocaína e R$267,00 em espécie foram apreendidos após denúncia anônima

Barra Mansa – Dois jovens, de 18 e 25 anos, e uma jovem, de 19, foram presos por policiais militares na noite desta terça-feira, dia 01, no bairro São Judas Tadeu, em Barra Mansa, por suspeita de tráfico de drogas. Além das prisões, 12 pinos de cocaína e R$267,00 em espécie foram apreendidos.

De acordo com a ocorrência, os militares receberam denúncias de tráfico na Rua São Sebastião, e durante patrulhamento, flagraram o trio em atitude suspeita. Após cerco, nada de ilícito foi encontrado com dois dos suspeitos, apenas a quantia de R$48,00 em espécie. Ainda assim, durante buscas, parte do material apreendido (pinos de cocaína) foi encontrado nas rodas dianteiras de um caminhão estacionado próximo ao local onde o trio foi visto. A PM afirma que durante o cerco, viu os suspeitos indo ao local, onde pegavam entorpecentes e entregavam aos compradores por diversas vezes.

Após abordagem, todos foram encaminhados para a 90ª DP (Barra Mansa), onde, durante a apresentação da ocorrência, a jovem foi revistada por guardas municipais e com ela, a quantia de R$219,00 em espécie foi encontrada. Até o momento da apresentação na delegacia, a suspeita não havia sido revistada, afirma a PM. O trio recebeu voz de prisão por tráfico de drogas.