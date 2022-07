Troca de tiros deixa um morto em Barra do Piraí

Matéria publicada em 20 de julho de 2022, 10:34 horas

Barra do Piraí – Uma troca de tiros entre policiais militares e suspeitos de tráfico, deixou um suspeito morto e um preso, na noite de terça-feira (19). Foram apreendidas uma pistola e drogas, ainda não quantificadas.

Após receber denúncia de tráfico, uma equipe de GAT (Grupo de Ações Táticas), foi até um imóvel na rua Valter Gomes Mariotini, no bairro Roseira. Segundo a polícia militar, ao cercar o local, foram recebidos com tiros e revidaram. Jorge Luis dos Santos, de 25 anos, era um dos suspeitos e morreu no local, antes que pudesse receber primeiros socorros.

Um outro suspeito, sem nome divulgado, se entregou e foi encaminhado para a delegacia de Barra do Piraí.