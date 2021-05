Troca de tiros em Angra dos Reis deixa dois mortos

Matéria publicada em 6 de maio de 2021, 15:04 horas

Angra dos Reis – Duas pessoas morreram na quarta-feira, dia 5, durante uma troca de tiros com policiais militares, em Angra dos Reis. O confronto foi na Rua José Cândido de Oliveira, no Morro da Caixa d´água, no Centro da cidade. Outras pessoas que teriam atirado nos policiais conseguiram fugir.

Segundo os agentes, uma equipe que realizava ocupação no interior da comunidade foi atacada por diversos disparos feitos por traficantes locais e houve a troca de tiros.

Policiais da Unidade de Polícia de Proximidade (UPP) do Camorim Grande, juntamente com equipes do Grupamento de Ações Táticas 2, e do serviço reservado (P-2) que davam apoio, tiveram que realizar um cerco nas comunidades vizinhas a fim de apoiar os policiais que estavam encurralados.

Nenhum PM ficou ferido. Após o término do confronto armado e vasculhamento no Morro da Glória 2, os policiais do 33º Batalhão da PM encontraram dois suspeitos caídos no chão, ainda com vida. Os feridos foram levados para o Hospital Geral da Japuíba, mas não resistiram aos ferimentos e morreram.

No local do tiroteio, os PMs apreenderam duas pistolas, 10 munições, cinco rádios comunicadores, 162 pinos de cocaína, 88 tiras de maconha e 11 tabletes de maconha. Todo o material apreendido foi encaminhado à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

Em Angra dos Reis, a população pode ajudar a polícia, denunciando atividades criminosas ao Disque Denúncia, através do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo para celulares “Disque Denúncia RJ”. Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.