Troca de tiros entre PM e suspeito de tráfico é registrada em Barra Mansa

Matéria publicada em 18 de maio de 2020, 00:24 horas

Confronto aconteceu na noite de domingo (17) na Rua João Bonifácio, no bairro Boa Sorte; ninguém foi preso

Barra Mansa – Uma troca de tiros foi registrada na noite de domingo (17) na Rua João Bonifácio, no bairro Boa Sorte, em Barra Mansa. Os disparos aconteceram após a PM receber informações sobre a presença de suspeitos armados na localidade, que ao notarem a presença dos agentes, tentaram fugir.

De acordo com a policiais militares do 28º BPM, um homem, de 20 anos, conhecido pela Polícia Militar por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas e ser integrante de uma facção criminosa, foi flagrado portando uma arma de fogo, não especificada, após ser denunciado enquanto conversava com outros suspeitos próximo a um campo de futebol na localidade, pouco antes da chegada dos agentes.

O suspeito, segundo a PM, fugiu pulando num córrego, fazendo vários disparos contra os agentes, que não conseguiram detê-lo. Após os disparos, os agentes se dirigiram até a 90ª DP (Barra Mansa). A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio. Não houve apreensão. Ninguém foi preso.