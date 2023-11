Última integrante de quadrilha que roubava casas de alto padrão é presa em VR

Volta Redonda – Sob coordenação do delegado titular da 93ª Delegacia de Polícia, Vinícius Coutinho, policiais civis cumpriram um mandado condenatório de prisão contra uma mulher que seria integrante da quadrilha de criminosos que roubava casas de alto padrão na cidade. A prisão foi efetuada no bairro Santa Cruz 2 na manhã desta segunda-feira (27).

De acordo com a Polícia Civil, na época dos fatos o bando se dividia entre os ‘roubadores’, que rendiam os moradores e se valiam de violência para obter senhas de cartões, e os demais, que realizavam compras com os cartões roubados. Outros quatro integrantes já cumprem pena no sistema penitenciário.

Um casal suspeito de participar da quadrilha foi preso em agosto deste ano pela Polícia Civil. Os assaltos teriam ocorrido entre junho e julho de 2023.