Matéria publicada em 10 de junho de 2021, 19:10 horas

Volta Redonda – Uma troca de tiros na madrugada desta quinta-feira, dia 10, terminou com um jovem de 20 anos baleado na perna, e outro, de 19 anos, preso. Eles são suspeitos de atirarem junto com outros supostos traficantes em uma equipe do 28º Batalhão da PM, quando estavam em patrulhamento no bairro Dom Bosco, em Volta Redonda.

Outros atiradores conseguiram fugir. O jovem ferido foi levado para o Hospital São João Batista, e o outro rapaz, para a Delegacia de Volta Redonda.

No local do tiroteio, os agentes apreenderam uma pistola calibre 9 milímetros, com a numeração raspada, 76 pinos de cocaína, R$ 110, etiquetas para serem coladas em sacolés de entorpecentes, além de carregador e coldre.