Um dos suspeitos de matar casal de enfermeiros é preso em Angra dos Reis

Matéria publicada em 17 de julho de 2020, 15:21 horas

Angra dos Reis – Um homem suspeito de executar com um arpão um casal de enfermeiros no bairro Camorim Grande, em Angra dos Reis, foi preso nesta sexta-feira (17) por policiais da 166ª DP (Angra dos Reis). Os enfermeiros teriam sido mortos por se recusarem a atender os feridos do tráfico. Contra o criminoso havia um mandado de prisão preventiva por homicídio qualificado.

De acordo com as investigações da polícia, o suspeito executou o crime com mais dois comparsas a mando do chefe do tráfico no local . Os dois comparsas do preso e o chefe do tráfico ainda estão foragidos.