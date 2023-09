Um morto e um ferido a bala durante tiroteio em Quatis

Quatis -Hiago Matos da Costa, 24 anos, foi assassinado a tiros na noite de sexta-feira (8),em Quatis. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Outro homem, de 33 anos, foi atingido de raspão por uma bala perdida durante o tiroteio, que aconteceu na rua General Demerval, no bairro Mirandópolis.

Agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar foram acionados para atender à denúncia dando conta de que ocupantes de um veículo da marca GM/Prisma teriam disparado diversos tiros no local e que uma vítima teria sido socorrida para o Hospital de Quatis. Na unidade de saúde, os policiais constaram que a vítima havia falecido e que havia uma segunda vítima de bala perdida, ferida de raspão, que não corre risco de morte.

O caso foi registrado na 100ª DP, onde começa a ser investigado