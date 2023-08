Vassouras: Homem é preso em flagrante por atear fogo em mata às margens da BR-393

Vassouras – Um homem de 33 anos foi preso em flagrante na manhã de quinta-feira (17) ao tentar atear fogo a uma área de mata, às margens da BR-393 Rodovia Lucio Meira, na altura do KM 243, nas proximidades do trevo de Mendes, em Vassouras. O incêndio tomou grandes proporções e atingiu uma área de aproximadamente 2000m². A ação conjunta entre a Polícia Ambiental e o Corpo de Bombeiros resultou na rápida contenção das chamas, garantindo a segurança no local.

A prisão foi realizada por agentes do 2ª Upam (Unidade de Polícia Ambiental Militar), sob o comando do Major PM Videira. De acordo com informações dos agentes, o homem foi flagrado com um isqueiro incendiando a mata e, ao ser abordado, teria dito que ateou fogo porque o mato estava muito seco e também pra acabar com insetos. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão com base no artigo 41 da lei 9.605/98 (provocar incêndio em mata ou floresta, que prevê pena de reclusão, de dois a quatro anos, e multa).

Os policiais informaram que o suspeito teve de ser algemado, por ter tentado fugir do local no momento em que recebeu voz de prisão. Ele foi encaminhado para a 95ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso e foi autuado por causar incêndio, expondo em perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outros.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para controlar o incêndio criminoso, evitando que as chamas se alastrassem e garantindo a segurança dos motoristas que trafegavam pela rodovia. O fogo teria degradado uma área de aproximadamente 2000m².

Segundo o 2º Sargento da Polícia Ambiental, Carelo, a ocorrência destaca a importância da atuação conjunta das forças de segurança e da conscientização sobre os riscos dos incêndios florestais. “O apoio da comunidade é fundamental para prevenir e combater esse tipo de crime ambiental, garantindo a preservação do patrimônio natural e a segurança de todos”, finalizou.