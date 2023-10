Vazamento de gás assusta funcionários de uma lanchonete na Vila Santa Cecília

Equipes do 22° Grupamento de Bombeiro foram acionados na manhã desta segunda-feira(16), para averiguar um vazamento de gás de cozinha, em uma lanchonete localizada na Rua 23B, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. O fato assustou funcionários da lanchonete e de lojas vizinhas.

A Rua chegou a ser interditada, os bombeiros retiraram o botijão da cozinha e procederam com manobras para conter o vazamento ao ar livre. De acordo com o apurado pelo Diário do Vale, ninguém ficou ferido no local.

Fotos: Evandro Freitas