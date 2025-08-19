terça-feira, 19 agosto 2025
Fale conosco

Veículo clonado é apreendido durante fiscalização em Piraí

Abordagem na RJ-145 identificou sinais de adulteração no chassi do automóvel

by adrielly ribeiro

Foto: Divulgação

Piraí – Uma fiscalização de rotina realizada por agentes do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) resultou, nesta segunda-feira (18), na apreensão de um veículo clonado na RJ-145, em Piraí.

Durante a abordagem, os policiais verificaram indícios de adulteração. Na checagem constataram que o chassi havia sido rebatido e que o número registrado na central eletrônica era divergente daquele ostentado pelo automóvel.

O veículo foi encaminhado à 94ª Delegacia de Polícia, onde passará por perícia técnica para dar continuidade às investigações.

Você também pode gostar

Homem é preso por tráfico de drogas e...

Polícia fecha refinaria de drogas e prende suspeito...

Polícia prende suspeito de homicídio em operação em...

Polícia Federal prende homem condenado por pornografia infantil...

Homem é preso após tentar invadir casa de...

Sacolas com drogas são apreendidas em operação em...

Justiça determina quebra de sigilo pela Google após...

VR: Guarda Municipal apreende moto conduzida por adolescente...

Operação Impacto prende 10 pessoas em Barra Mansa

Homem é preso após tentativa de homicídio em...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996