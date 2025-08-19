Veículo clonado é apreendido durante fiscalização em Piraí

Piraí – Uma fiscalização de rotina realizada por agentes do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) resultou, nesta segunda-feira (18), na apreensão de um veículo clonado na RJ-145, em Piraí.

Durante a abordagem, os policiais verificaram indícios de adulteração. Na checagem constataram que o chassi havia sido rebatido e que o número registrado na central eletrônica era divergente daquele ostentado pelo automóvel.

O veículo foi encaminhado à 94ª Delegacia de Polícia, onde passará por perícia técnica para dar continuidade às investigações.