Veículo com registro de apropriação indébita é recuperado pela PRF na BR-393

Barra Mansa – Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperaram, na noite de segunda-feira (18), um veículo com placas de Belo Horizonte-MG, na altura do km 300 da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Barra Mansa. O carro era conduzido por um homem de 61 anos, que possuía um registro de apropriação indébita desde o dia 23 de março deste ano.

Ao ser questionado, o condutor alegou desconhecer a situação do veículo, afirmando que ele era locado pela empresa na qual trabalha. A ocorrência foi apresentada na 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa, onde foi registrada a recuperação do automóvel.