Veículo com registro de furto é localizado em Volta Redonda

Volta Redonda – Um veículo com registro de furto em São Paulo foi localizado por agentes da 28º Batalhão da Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (6), em Volta Redonda. A abordagem aconteceu por volta das 15h40 na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, no bairro Vila Mury.

De acordo com o registro da ocorrência, o Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) informou às equipes de patrulhamento sobre a circulação de um Chevrolet Tracker, que constava como furtado em São Paulo, conforme boletim de ocorrência nº QI5976-1/2024.

Com base nas informações e imagens do sistema de monitoramento da cidade, os agentes localizaram o veículo nas proximidades de uma revendedora. O condutor, de 42 anos, alegou que o carro havia sido alugado por ele e que a empresa locadora teria registrado o furto de forma indevida. Ele afirmou ainda que entrou com ação judicial contra a locadora.

O suspeito e o veículo foram encaminhados para a 93ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado como fato atípico. Após análise, o veículo foi devolvido ao condutor.