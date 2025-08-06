quarta-feira, 6 agosto 2025
Fale conosco

Veículo com registro de furto é localizado em Volta Redonda

Condutor afirmou que carro era alugado e disputa judicial com locadora segue em andamento

by alice couto

Foto: Divulgação

Volta Redonda – Um veículo com registro de furto em São Paulo foi localizado por agentes da 28º Batalhão da Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (6), em Volta Redonda. A abordagem aconteceu por volta das 15h40 na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, no bairro Vila Mury.

De acordo com o registro da ocorrência, o Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) informou às equipes de patrulhamento sobre a circulação de um Chevrolet Tracker, que constava como furtado em São Paulo, conforme boletim de ocorrência nº QI5976-1/2024.

Com base nas informações e imagens do sistema de monitoramento da cidade, os agentes localizaram o veículo nas proximidades de uma revendedora. O condutor, de 42 anos, alegou que o carro havia sido alugado por ele e que a empresa locadora teria registrado o furto de forma indevida. Ele afirmou ainda que entrou com ação judicial contra a locadora.

O suspeito e o veículo foram encaminhados para a 93ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado como fato atípico. Após análise, o veículo foi devolvido ao condutor.

Você também pode gostar

Defesa Civil realiza intervenção preventiva na Ponte Miguel...

Funcionário é preso por tentativa de furto em...

Castro anuncia 50 novas viaturas para a Patrulha...

Coro Municipal de Itatiaia faz retorno nesta quinta...

Estado do Rio lidera ranking nacional de serviços...

Haddad anuncia plano contra efeitos do tarifaço dos...

PF deflagra Operação no Centro do Rio com...

Volta Redonda reduz crimes e completa cinco meses...

Oposição pernoita nos plenários do Congresso para impedir...

VR e BM firmam parceria para construção de...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996