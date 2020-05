Veículo com registro de roubo teria sido comprado em loja de Barra Mansa

Matéria publicada em 20 de maio de 2020, 11:17 horas

Barra do Piraí – Agentes da Polícia Rodoviária Federal recuperaram um veículo VW Voyage com registro de roubo, na tarde de terça-feira (19), no km 275 da BR-393, no posto PRF de Dorândia, em Barra do Piraí. O veículo, com placas do município do Rio de Janeiro/ RJ, era conduzido por um homem, de 46 anos, de Barra Mansa.

De acordo com a PRF, durante a abordagem alguns detalhes observados no veículo levantaram suspeita e os agentes iniciaram os procedimentos de identificação veicular. Foi nesse momento que foram encontrados sinais de adulteração no chassi, motor e vidros.

Foi constatado que se tratava de um veículo de mesma marca, modelo, cor e também do Rio de Janeiro, com ocorrência de roubo ocorrido no em Campo Grande. No momento do roubo, um casal estava no veículo, mas não se feriram, conforme foi apurado.

Segundo a PRF, ao ser indagado sobre o caso o condutor informou que comprou o veículo recentemente em uma concessionária de Barra de Mansa, cujo proprietário deverá ser chamado para ser ouvido e prestar esclarecimentos durante a investigação da Polícia Civil.

O veículo e condutor ileso foram encaminhados à 88ª DP (Barra do Piraí) para os devidos procedimentos.