Veículo furtado é recuperado em Barra Mansa

Barra Mansa – Um veículo Fiat Siena, furtado na última quinta-feira (14), foi recuperado pela guarnição RP GOLF, composta pelos soldados Andrade e Martinho, na tarde de domingo (17), em Barra Mansa. O carro estava estacionado no bairro Vila Nova quando foi identificado por um homem que acionou a polícia.

Segundo relatos, o denunciante, identificado informou aos policiais que reconheceu o veículo azul, sendo o mesmo furtado anteriormente. A equipe foi ao local e encontrou um homem de 33 anos próximo ao carro. Ao perceber a presença dos agentes, o suspeito tentou fugir, mas foi capturado.

O veículo e o suspeito foram encaminhados para a 90ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. O proprietário do automóvel relatou que o furto ocorreu após ele ter passado mal enquanto dirigia na Vila Nova. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado à Santa Casa de Barra Mansa, deixando o carro estacionado. Quando teve alta no dia seguinte, o veículo já não estava mais no local.

Durante o depoimento na delegacia, o homem afirmou que o veículo pertencia a um amigo, mas não soube informar o nome. Ele já possui diversas passagens pela polícia por crimes como tráfico de drogas, homicídio e corrupção de menores.

O veículo foi devolvido ao proprietário.