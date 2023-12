Vereador de BM é vítima de tentativa de furto e entra em luta corporal com criminoso

Barra Mansa – O vereador Deco, de Barra Mansa, foi vítima de uma tentativa de furto na noite desta sexta-feira (1º) no bairro 9 de Abril, Região Leste do município. De acordo com o apurado pelo DIÁRIO DO VALE, um homem tentou furtar o carro do parlamentar.

O suspeito, aparentemente sob efeito de drogas, teria se aproximado do veículo e tentado abrir a porta do lado do motorista, puxando a maçaneta com força repetidas vezes. A movimentação chamou a atenção de vizinhos e do próprio vereador que, da janela, pedia para o homem parar.

Ele, então, teria se afastado do carro para buscar uma barra de ferro, com a qual tentou abrir o veículo, ignorando o fato de que estava sendo observado pelos moradores.

Foi quando Deco saiu de sua residência e entrou em luta corporal com o homem. Durante o embate, o suspeito machucou a mão do vereador, que foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para atendimento médico.

O homem que tentou furtar o carro foi detido por populares, que acionaram a Polícia Militar. O suspeito foi conduzido à 90ª Delegacia de Polícia.