quinta-feira, 4 setembro 2025
Fale conosco

Vereador Denilson ‘Ligeirinho’ é morto a tiros em Paty do Alferes

Em pouco mais de 1 ano, município registra dois assassinatos de parlamentares

by alice couto

Foto: Reprodução

Paty do Alferes – O vereador Denilson ‘Ligeirinho’ (Solidariedade), de 56 anos, foi morto a tiros na tarde desta quarta-feira (3), no bairro Arcozelo, em Paty do Alferes. O político foi encontrado sem vida pela Polícia Militar e apresentava marcas de tiros pelo corpo. Ele estava em seu terceiro mandato no legislativo e havia ocupado anteriormente os cargos de Secretário de Esportes e também de Ordem Pública e Cultura. “Ligeirinho” deixa a esposa e quatro filhos.

A Polícia Civil já apura possíveis motivações para o crime. Até o momento, não há informações sobre possíveis suspeitos. Esse é o segundo caso de um vereador assassinado no município em pouco mais de um ano.

Você também pode gostar

PRF prende motociclista sem CNH na Dutra, em...

Guarda Ambiental flagra 60 galos vítimas de maus-tratos...

Resende realiza atividades do Programa Calçada Acessível em...

Estado do Rio lança programa de apoio ao...

Guarda Ambiental resgata 60 galos suspeitos de serem...

Veja os principais pontos de segundo dia do...

Voltaço finaliza preparação antes de encarar o Paysandu...

Volta Redonda registra queda de até 64% na...

Senado aprova PEC que muda regras dos precatórios

Prefeitura leva alunos e pessoas com deficiência ao...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996