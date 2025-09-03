Vereador Denilson ‘Ligeirinho’ é morto a tiros em Paty do Alferes

Paty do Alferes – O vereador Denilson ‘Ligeirinho’ (Solidariedade), de 56 anos, foi morto a tiros na tarde desta quarta-feira (3), no bairro Arcozelo, em Paty do Alferes. O político foi encontrado sem vida pela Polícia Militar e apresentava marcas de tiros pelo corpo. Ele estava em seu terceiro mandato no legislativo e havia ocupado anteriormente os cargos de Secretário de Esportes e também de Ordem Pública e Cultura. “Ligeirinho” deixa a esposa e quatro filhos.

A Polícia Civil já apura possíveis motivações para o crime. Até o momento, não há informações sobre possíveis suspeitos. Esse é o segundo caso de um vereador assassinado no município em pouco mais de um ano.