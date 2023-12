Vídeo: Homem é flagrado agredindo filhote de cachorro no Santa Cruz

Volta Redonda – Um homem, de aproximadamente 70 anos, foi denunciado na 93ª DP de Volta Redonda depois de ter sido flagrado, em vídeo, agredindo um filhote de cachorro na manhã desta segunda-feira (4).

O crime aconteceu na Rua Agmar Lopes Corrêa, no bairro Santa Cruz. No vídeo, é possível ouvir os gritos do cachorro que, segundo a denúncia, seria um filhote.

Duas tutoras de animais procuram a 93ª Delegacia de Polícia para apresentar o vídeo ao delegado Vinícius Coutinho.

“Causa muita revolta e desta vez conseguimos filmar o flagrante. Não podemos aceitar esse tipo de atitude e ficar quietas. Temos que proteger os animais indefesos, que não têm como se proteger desses monstros”, disse Lilian Verri, que é uma das protetoras da rede de Volta Redonda.

Segundo o apurado pela reportagem, o cachorro estaria no local desde o final de outubro. “É inadmissível ver essa covardia e ficar quieta”, disse Lilian, acrescentando que o cão estaria preso a uma corrente quando foi agredido pelo idoso.

“O cachorro vive latindo pois fica sozinho, sem ração e come até lixo na rua, quando o dono o larga solto”, completou.

Uma equipe da 93ª DP acompanhou as tutoras até o endereço onde o cachorro sofreu as agressões. Tanto o animal quanto o suspeito foram levados para a delegacia, no Aterrado. Segundo Lílian Verri, o cãozinho ficará sob tutela de uma das protetoras e será levado ao veterinário na manhã desta terça-feira (5). O caso foi registrado como maus tratos contra cães e gatos, na Lei 14.064/20. Até a publicação desta matéria, o suspeito encontrava-se na delegacia prestando depoimento.