[VÍDEO] Jovem é dopado, roubado e abandonado desacordado

Suspeitas fugiram em táxi após oferecer bebida com droga aos jovens britânicos

by Mayra Gomes

Rio – Um jovem universitário britânico foi encontrado visivelmente desnorteado e dopado, caído na areia da praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na quinta-feira (8). O caso está sendo investigado pela Polícia Civil como um golpe conhecido como “boa noite, Cinderela”, que resultou no roubo de cerca de R$ 110 mil das vítimas, também estudantes do Reino Unido.

Uma pessoa que passava pela orla conseguiu filmar o momento em que um dos jovens cambaleava e desmaiava na areia. Nas imagens, aparecem três mulheres correndo e entrando em um táxi, que as deixou no bairro da Lapa.

As vítimas, britânicas, afirmaram que conheceram as suspeitas durante uma roda de samba na Lapa, na noite de quarta-feira (7). Já na madrugada de quinta-feira (8), seguiram juntos para bares da Zona Sul do Rio. Em Ipanema, uma das vítimas ingeriu uma caipirinha oferecida por uma das mulheres e logo perdeu a consciência.

Os dois estudantes foram socorridos e levados para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Copacabana, onde acordaram ainda sob efeito da droga.

Na delegacia, eles relataram que tiveram seus celulares, um iPhone 16 e um iPhone 14, roubados pelas suspeitas. Além disso, uma transação bancária não autorizada de 16 mil libras, cerca de R$ 110 mil, foi realizada pelas criminosas.

A polícia localizou o taxista que levou as mulheres, que afirmou tê-las deixado na Avenida Mem de Sá, na Lapa, e negou envolvimento no golpe.

As investigações indicam que as suspeitas atuam em pontos turísticos da cidade, como Lapa, Pedra do Sal, e em bares de Copacabana, Ipanema e Leblon. A Polícia Civil segue buscando as mulheres para esclarecer o caso e evitar novos crimes.

 

 

 

 

