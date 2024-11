[VÍDEO] Polícia prende dono de centro de reciclagem com pisca-piscas furtados da prefeitura

Volta Redonda – Policiais civis da 93ª DP, com apoio do serviço reservado do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), cumpriram nesta segunda-feira (18) um mandado de busca e apreensão em um centro de reciclagem localizado no bairro Vila Americana, em Volta Redonda. Durante a operação, foram encontradas mais de 100 conexões elétricas utilizadas em pisca-piscas, materiais semelhantes aos utilizados para a iluminação natalina da cidade. O chefe do setor de elétrica da prefeitura foi até a delegacia e reconheceu os objetos como de propriedade do município.

O proprietário do estabelecimento alegou ter adquirido os materiais de um funcionário da prefeitura, mas afirmou não saber o nome do vendedor. O suspeito foi conduzido à 93ª DP, onde foi autuado em flagrante por receptação qualificada. Após os procedimentos legais, ele será encaminhado ao sistema prisional. As investigações continuam para identificar o autor dos furtos que levaram os objetos ao centro de reciclagem.

Assista ao vídeo do ocorrido: