[VÍDEO] Policial civil é morto a tiros na frente do filho em Angra

Angra dos Reis – Um policial civil foi assassinado na frente do filho na noite deste domingo (31) em Angra dos Reis. A vítima foi identificada como Elber Farias, de 50 anos, que saía de uma igreja no bairro Balneário quando foi surpreendido por criminosos armados. A 166ª DP de Angra, onde o policial era lotado, está investigando o caso.

Câmeras de segurança registraram o momento do crime. Um carro se aproximou do veículo da vítima, que foi atacada logo após abrir a porta. O filho de Elber correu até o pai, que caiu no chão, enquanto o atirador retornou ao carro e fugiu.

Elber chegou a ser socorrido e levado para o Hospital da Japuíba, mas não resistiu aos ferimentos.